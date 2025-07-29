Попасть в ковбойский городок и партизанскую деревню можно, не покидая столицы

Кинопарк «Москино», ставший частью проекта мэра Москвы Сергея Собянина «Москва — город кино» и одной из главных площадок кинокластера, который создается в столице, активно развивается. Билеты на его мероприятия для удобства москвичей и гостей города, теперь можно приобрести несколькими способами, в том числе онлайн.
На даннй момент по данным официального сайте Мэра и Правительства Москвы mos.ru, уже завершен первый этап развития кинопарка. Здесь созданы 24 натурные площадки, четыре павильона, а также шесть объектов инфраструктуры. Так, уже готовы декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х годов», «Витебский вокзал», «Глухая деревня», «Партизанская деревня», «Уездный город», «Ковбойский городок» и другие площадки.
Чтобы посмотреть, как снимается кино, побывать в декорацих любимых фильмов, поучаствовать вкиноквестах и других мероприятиях кинопарка, приобрести билеты можно не только на месте, в информационном центре, но и онлайн — на киноплатформе «Москино», а также на сервисе «Мосбилет», который создан в этом году на портале mos.ru.
При этом важно учесть некоторые нюансы. Так, используя сервис «Мосбилет», нужно выбрать дату и нажать на кнопку «сеанс». В программе «Киновыходные» будет указано единое время посещения — с 11:00, однако пройти по билету в этот день можно в любое время, пока работает кинопарк — с 11:00 до 19:00. А полученный электронный билет с индивидуальным QR-кодом нужно показать на месте в информационном центре и получить для прохода на площадку бумажный браслет на руку.
При использовании киноплатформы стоит учесть, что вне зависимости от выбранного при покупке времени билет будет действовать весь день.
А всем льготникам потребуется предоставить на месте документ, подтверждающий право на льготу. Так, бесплатно посетить площадку могут ветераны боевых действий, герои Советского Союза и России, инвалиды 1, 2 и 3 групп, в том числе дети, и сопровождающие их, дети до 4 лет, сироты и сопровождающие их и другие категории лиц.