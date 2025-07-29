Попасть в ковбойский городок и партизанскую деревню можно, не покидая столицы

При этом важно учесть некоторые нюансы. Так, используя сервис «Мосбилет», нужно выбрать дату и нажать на кнопку «сеанс». В программе «Киновыходные» будет указано единое время посещения — с 11:00, однако пройти по билету в этот день можно в любое время, пока работает кинопарк — с 11:00 до 19:00. А полученный электронный билет с индивидуальным QR-кодом нужно показать на месте в информационном центре и получить для прохода на площадку бумажный браслет на руку.