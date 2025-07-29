Зафиксировано рекордное потепление Ладожского озера

По данным пресс-службы, исследование ученых базируется на наблюдениях гидрофизических параметров Ладожского озера, проведенных в 1897—2024 годах. В результате выявлены статистически значимые тренды повышения среднегодовой температуры воздуха и воды, увеличения продолжительности теплого периода и сокращение ледового покрова. Так, среднегодовая температура на севере Ладоги с 2013 года выросла на 2 градуса (до 4,5 градусов) по сравнению с началом XX века, а в 2020 году достигла 6,5 градусов. За последние 30 лет увеличилось количество теплых и экстремально теплых зим, а также продолжительность теплого периода года в районе Ладожского озера.