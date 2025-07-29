Журналисты заметили макияж на руках Трампа во время визита в Шотландию

Руки президента США Дональда Трампа были покрыты консилером во время его визита в Шотландию. На это обратили внимание журналисты The Independent.
Макияж на руках главы Белого дома заметили во время встреч с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Ни Трамп, ни его представители никак не прокомментировали макияж, передает газета.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что по итогам обследования Дональда Трампа врачи обнаружили у него хроническую венозную недостаточность. Она добавила, что в последние недели Трамп испытывал «отечность» в нижних частях ног, а на недавних фотографиях у него были заметны «небольшие синяки» на тыльной стороне ладони.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что у Дональда Трампа начались возрастные изменения психики. Он добавил, что поведение американского лидера говорит о стремительном ухудшении его когнитивных функций. По словам Джонсона, политик уже не может заниматься делами международного значения.