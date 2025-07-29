Журналисты заметили макияж на руках Трампа во время визита в Шотландию

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что по итогам обследования Дональда Трампа врачи обнаружили у него хроническую венозную недостаточность. Она добавила, что в последние недели Трамп испытывал «отечность» в нижних частях ног, а на недавних фотографиях у него были заметны «небольшие синяки» на тыльной стороне ладони.