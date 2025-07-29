В банкоматах Красноярска заканчиваются наличные купюры

В Красноярске заканчиваются наличные купюры в банкоматах. Об этом пишут Gornovosti.
Красноярцы с воскресенья начали выстраиваться в очереди к банкоматам, чтобы снять наличные деньги. Причиной послужило отключение мобильного интернета в Красноярске и некоторых других городах края.
Наиболее длинные очереди — к банкоматам в центре города. В них быстро закончились мелкие купюры.
Некоторые обращаются в банк, чтобы снять наличные деньги.
Ранее губернатор Красноярского края Михаил Котюков раскрыл причины отключения мобильного интернета в регионе.