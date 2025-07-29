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В банкоматах Красноярска заканчиваются наличные купюры

Красноярцы выстраиваются в очереди, чтобы снять наличные из-за неработающего мобильного интернета.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Freepik

В Красноярске заканчиваются наличные купюры в банкоматах. Об этом пишут Gornovosti.

Красноярцы с воскресенья начали выстраиваться в очереди к банкоматам, чтобы снять наличные деньги. Причиной послужило отключение мобильного интернета в Красноярске и некоторых других городах края.

Наиболее длинные очереди — к банкоматам в центре города. В них быстро закончились мелкие купюры.

Некоторые обращаются в банк, чтобы снять наличные деньги.

Ранее губернатор Красноярского края Михаил Котюков раскрыл причины отключения мобильного интернета в регионе.