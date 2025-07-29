Автовладелец доказал, что не разговаривал по мобильнику за рулем, представив распечатку звонков

Мужчина обратился в суд, но раз за разом проигрывал, хотя в распоряжении истца был очень весомый козырь. Он сделал детализацию своих разговоров по мобильному телефону, из которых следовало, что в тот момент, когда камера зафиксировала нарушение, автовладелец ни с кем не разговаривал и никому не звонил. В конце концов настойчивый гражданин доказал свою правоту. И подкрепил ее еще и иском к МВД в мировой суд района Якиманка. Он добился возмещения размера штрафа и исполнительного производства, компенсации расходов на юриста (15 тысяч рублей) и морального вреда (1 тысяча рублей).