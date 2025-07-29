Автовладелец доказал, что не разговаривал по мобильнику за рулем, представив распечатку звонков

Запрашивать детализацию своих звонков, чтобы доказать, что он не нарушал правила дорожного движения, пришлось 42-летнему москвичу. В нелегком споре с ГИБДД автовладелец вышел победителем.
Как стало известно «МК», в неприятную ситуацию мужчина попал еще весной 2023 года. Ему неожиданно пришло уведомление о штрафе — видеокамера зафиксировала как утром, следуя по проспекту Вернадского на своей «Ауди», гражданин одной рукой держал руль, а другой — мобильный телефон. Автовладельцу предстояло оплатить штраф в размере 1500 рублей. Мужчина решил оспорить несправедливое, по его мнению, наказание, которое обернулось новой проблемой. Так как хозяин «Ауди» не собирался вносить штраф, против него было открыто исполнительное производство, и сумма долга перед ГИБДД выросла еще на 1000 рублей.
Мужчина обратился в суд, но раз за разом проигрывал, хотя в распоряжении истца был очень весомый козырь. Он сделал детализацию своих разговоров по мобильному телефону, из которых следовало, что в тот момент, когда камера зафиксировала нарушение, автовладелец ни с кем не разговаривал и никому не звонил. В конце концов настойчивый гражданин доказал свою правоту. И подкрепил ее еще и иском к МВД в мировой суд района Якиманка. Он добился возмещения размера штрафа и исполнительного производства, компенсации расходов на юриста (15 тысяч рублей) и морального вреда (1 тысяча рублей).