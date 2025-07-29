Петербурженка предстанет перед судом за оскорбление ребенка в домовом чате

Как установила проверка, ее высказывания носили явно уничижительный характер. После обращения родителей мальчика в прокуратуру женщина удалила фото и признала, что «перегнула палку», но это не освободило ее от ответственности. Дело направлено в суд по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (публичное оскорбление в интернете). Нарушительнице грозит штраф до 50 тысяч рублей.