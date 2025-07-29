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Петербурженка предстанет перед судом за оскорбление ребенка в домовом чате

Женщина была недовольна воспитанием мальчика и эмоционально пожаловалась соседям.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Василеостровского района возбудила административное дело в отношении местной жительницы, которая публично оскорбила несовершеннолетнего мальчика в общем чате жильцов.

— Инцидент произошел 10 мая — женщина выложила фотографию ребенка с детской площадки, сопроводив ее грубыми обзывательствами, включая слово «дикарь», — рассказала пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Поводом для такого поста, по словам нарушительницы, стало недовольство поведением ребенка и методами воспитания его родителей. Те же не стали писать ничего в ответ о поведении недовольной соседки, а сразу пошли в полицию.

Как установила проверка, ее высказывания носили явно уничижительный характер. После обращения родителей мальчика в прокуратуру женщина удалила фото и признала, что «перегнула палку», но это не освободило ее от ответственности. Дело направлено в суд по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (публичное оскорбление в интернете). Нарушительнице грозит штраф до 50 тысяч рублей.