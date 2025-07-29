Две семьи из Красноярского края удостоены наград за воспитание детей

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.
В Красноярском крае две многодетные семьи были отмечены государственными наградами за их вклад в воспитание детей. Супруги Ошины получили орден «Родительская слава», а семья Смаль была награждена медалью того же ордена. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.
Иулия и Иван Ошины воспитывают восемь детей. Глава семьи является священником старообрядческого храма, а его супруга руководит воскресной школой при храме. Кроме того, они активно участвуют в общественной жизни, организуя выставки, посвященные духовным и семейным ценностям, а также проводя ежегодные съезды старообрядческой молодежи Сибири.
Илья и Ирина Смаль воспитывают четверых детей, двое из которых были усыновлены. Ирина Александровна ранее работала в издательском центре «Городские новости», но сейчас полностью посвятила себя заботе о детях и волонтерству. Семья активно участвует в различных проектах, направленных на всестороннее развитие своих детей.
Министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова сообщила, что основными целями и задачами национального проекта «Семья» являются поддержка и развитие семейных ценностей. Она подчеркнула, что орден и медаль ордена «Родительская слава» представляют собой признание родительского подвига и оценку труда тех, кто создает крепкие семейные очаги и строит будущее России. По словам министра, особенно примечательно, что с начала года одиннадцать многодетных семей Красноярского края были удостоены высших федеральных наград, и такие семьи должны служить примером для окружающих.
Ранее рассказывали, что поисковый отряд «Красноярец» отмечен за сохранение памяти о ВОВ.