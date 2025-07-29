Две семьи из Красноярского края удостоены наград за воспитание детей

Министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова сообщила, что основными целями и задачами национального проекта «Семья» являются поддержка и развитие семейных ценностей. Она подчеркнула, что орден и медаль ордена «Родительская слава» представляют собой признание родительского подвига и оценку труда тех, кто создает крепкие семейные очаги и строит будущее России. По словам министра, особенно примечательно, что с начала года одиннадцать многодетных семей Красноярского края были удостоены высших федеральных наград, и такие семьи должны служить примером для окружающих.