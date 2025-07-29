Защитник «Крыльев» Томас Галдамес может сыграть против «Краснодара» 29 июля

Недавно Томас Галдамес приступил к тренировкам с общей группой. До этого был с травмой. Получил в конце прошлого сезона. Пропустил игры с «Пари НН» (2:5) в Нижнем, «Спартаком» (0:2) в Самаре и решающую с «Факелом» (1:1) в Воронеже (6+).