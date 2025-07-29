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Защитник «Крыльев» Томас Галдамес может сыграть против «Краснодара» 29 июля

26-летний чилиец восстановился после повреждения и готов выйти на поле за «зелено-бело-синих».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

26-летний чилиец восстановился после повреждения и готов выйти на поле за «зелено-бело-синих».

Недавно Томас Галдамес приступил к тренировкам с общей группой. До этого был с травмой. Получил в конце прошлого сезона. Пропустил игры с «Пари НН» (2:5) в Нижнем, «Спартаком» (0:2) в Самаре и решающую с «Факелом» (1:1) в Воронеже (6+).

Поддерживал себя в форме по индивидуальной программе. Сейчас вновь с основным составом. Возможно, сыграет за «КС» в кубковом матче против «Краснодара» на выезде сегодня вечером (6+).

«Примерно через 3 месяца снова вызывают в команду. Это был период интенсивной терапии, много плохих моментов из-за моей травмы. Но сегодня снова улыбаюсь и счастлив, что опять в распоряжении команды», — написал Галдамес в своем телеграм-канале.

Ранее писали, что 20-летний нападающий «Крылышек» Вадим Раков забил лучший гол второго тура РПЛ.

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