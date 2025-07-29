Фигурант дела «Крокуса» сказал брату ждать по ТВ «что-то интересное»

Фигурант дела о теракте в «Крокусе», отвечавший за вооружение исполнителей нападения на концертный зал, в день трагедии сказал младшему брату ждать по телевизору «что-то интересное». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Вечером 22 марта 2024 Мустакиме Солиев*, Умеджон Солиев* и Шахромджон Гадоев* находились в кафе, когда брату на телефон от предполагаемого лидера «Вилаят Хорасан»** пришло сообщение. После этого брат заявил, что пора расходиться по домам. Он также сказал смотреть телевизор, так как там скоро покажут что-то интересное.
Оба брата Солиевых вместе с Гадоевым проходят в качестве обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе». Гадоев по заданию Умеджона Солиева привез в Москву оружие для исполнителей теракта.
Также о причастности к теракту в «Крокусе» своего старшего брата рассказал исполнитель нападения Мухаммадсобир Файзов*. По его словам, брат проживает в Турции и является членом «Исламского государства»***. Именно у него перед приездом в Москву жили другие террористы.
Известно, что члены террористической группировки, среди которых были исполнители нападение на «Крокус», проходили обучение на территории Турции. Там они, в частности, получили навыки обращения с огнестрельным оружием.
Также сообщалось, что исполнители теракта в «Крокусе» в целях конспирации использовали псевдонимы.
* Внесены в реестр террористов и экстремистов на территории РФ.
** входит в запрещенную в РФ международную террористическую организацию «Исламское государство».
*** запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство».