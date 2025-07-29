Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигурант дела «Крокуса» сказал брату ждать по ТВ «что-то интересное»

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Фигурант дела о теракте в «Крокусе», отвечавший за вооружение исполнителей нападения на концертный зал, в день трагедии сказал младшему брату ждать по телевизору «что-то интересное». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Вечером 22 марта 2024 Мустакиме Солиев*, Умеджон Солиев* и Шахромджон Гадоев* находились в кафе, когда брату на телефон от предполагаемого лидера «Вилаят Хорасан»** пришло сообщение. После этого брат заявил, что пора расходиться по домам. Он также сказал смотреть телевизор, так как там скоро покажут что-то интересное.

Оба брата Солиевых вместе с Гадоевым проходят в качестве обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе». Гадоев по заданию Умеджона Солиева привез в Москву оружие для исполнителей теракта.

Также о причастности к теракту в «Крокусе» своего старшего брата рассказал исполнитель нападения Мухаммадсобир Файзов*. По его словам, брат проживает в Турции и является членом «Исламского государства»***. Именно у него перед приездом в Москву жили другие террористы.

Известно, что члены террористической группировки, среди которых были исполнители нападение на «Крокус», проходили обучение на территории Турции. Там они, в частности, получили навыки обращения с огнестрельным оружием.

Также сообщалось, что исполнители теракта в «Крокусе» в целях конспирации использовали псевдонимы.

* Внесены в реестр террористов и экстремистов на территории РФ.

** входит в запрещенную в РФ международную террористическую организацию «Исламское государство».

*** запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство».