Фигурант дела «Крокуса» сказал брату ждать по ТВ «что-то интересное»

Вечером 22 марта 2024 Мустакиме Солиев*, Умеджон Солиев* и Шахромджон Гадоев* находились в кафе, когда брату на телефон от предполагаемого лидера «Вилаят Хорасан»** пришло сообщение. После этого брат заявил, что пора расходиться по домам. Он также сказал смотреть телевизор, так как там скоро покажут что-то интересное.