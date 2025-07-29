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«ВХ»: после заявлений Трампа в Черном море резко выросла активность НАТО

Зафиксировано присутствие авиации НАТО над Черным морем на фоне высказываний президента США.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

В Черном море резко выросла активность НАТО, передает Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

Сообщается, что в регионе зафиксированы три летательных аппарата стран альянса: американские P-8A Poseidon и RQ-4B Global Hawk, а также турецкий ATR 72−600 MPA.

Активизация НАТО в Черном море отмечается на фоне заявлений президента США Дональда Трампа и других связанных с этим событий, подчеркивают военкоры.

В понедельник американский лидер заявил о намерении сократить ранее установленный им период для заключения соглашения между Россией и США по украинскому вопросу до 10−12 дней.

Политик Ральф Нимайер заявлял, что НАТО может устроить провокацию против Калининградской области.

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