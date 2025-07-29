«ВХ»: после заявлений Трампа в Черном море резко выросла активность НАТО

В Черном море резко выросла активность НАТО, передает Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.
Сообщается, что в регионе зафиксированы три летательных аппарата стран альянса: американские P-8A Poseidon и RQ-4B Global Hawk, а также турецкий ATR 72−600 MPA.
Активизация НАТО в Черном море отмечается на фоне заявлений президента США Дональда Трампа и других связанных с этим событий, подчеркивают военкоры.
В понедельник американский лидер заявил о намерении сократить ранее установленный им период для заключения соглашения между Россией и США по украинскому вопросу до 10−12 дней.
Политик Ральф Нимайер заявлял, что НАТО может устроить провокацию против Калининградской области.