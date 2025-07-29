Багреева: на портале поставщиков заключили 45 тыс договоров с помощью бота

В первом полугодии 2025 года на столичном портале поставщиков заключили 44,7 тыс. контрактов по итогам котировочных сессий с применением торгового бота на сумму почти 7 млрд рублей, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Торговый бот упрощает участие в котировочных сессиях, автоматически делая ставки. Он позволяет предпринимателям направлять свои ценовые предложения в автоматическом режиме и за счет этого участвовать в нескольких котировочных сессиях одновременно. В ходе торгов бот последовательно снижает ставку до указанного пользователем минимального значения», — рассказала Багреева.
По ее словам, число контрактов, которые заключили в первом полугодии с помощью торгового бота, выросло на треть, а объем заключенных сделок — на 44%. Благодаря высокой конкуренции заказчики смогли сэкономить 1,1 млрд рублей.
Напомним, что котировочные сессии — это мини-аукционы, участники которых конкурируют друг с другом, последовательно снижая максимальную цену контракта. Победитель мини-аукциона — поставщик, предложивший свой товар, работу или услугу по самой низкой цене. В таких сессиях могут участвовать поставщики не только из Москвы, но и из других регионов. На портале поставщиков столичные заказчики могут через мини-аукционы приобретать товары на сумму до 5 млн рублей, а работы и услуги — до 3 млн рублей. Торговый бот доступен для пользователей по всей стране без ограничений.
По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, самыми активными регионами, использующими торговый бот являются Москва, Московская область, Рязанская область, Санкт-Петербург и Пермский край.
«Суммарно в первом полугодии на них пришлось 38,4 тыс. контрактов на 5,7 млрд рублей, что составляет 86% от общего количества и 83% от объема всех сделок, заключенных с применением такой функции», — отметил он.
Портал поставщиков был создан для автоматизации закупок малого объёма. Сейчас на платформе работают около 380 тыс. предпринимателей со всей страны, 90% — представители малого и среднего бизнеса. Ежедневно здесь заключается порядка 1,5 тыс. контрактов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в январе — июне 2025 года на столичном портале поставщиков провели закупки на общую сумму почти 58 млрд рублей.