Адвокаты сказали, в какие сроки должны рассчитать белорусов при увольнении

Адвокаты добавляют: если сотрудник в день увольнения не работал или трудовой контракт с предварительным испытанием расторгается в день истечения срока предварительного испытания, то расчет должен быть произведен не позднее дня, который следует за днем предъявления со стороны работника требования о расчете. При спорах, которые связаны с размером выплат, которые причитаются сотруднику в момент увольнения, наниматель должен в срок, указанный в части первой настоящей статьи, выплатить не оспариваемую работником сумму.