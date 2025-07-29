Адвокаты сказали, в какие сроки должны рассчитать белорусов при увольнении. На вопросы ответили специалисты Белорусской республиканской коллегии адвокатов, сообщает sb.by.
Специалисты акцентировали внимание на том, что в момент увольнения работника все выплаты, которые причитаются ему со стороны нанимателя на день увольнения (но за исключением выплат, установленных системами оплаты труда, размер которых определяется по результатам работы за месяц или иной отчетный период), должны быть произведены не позднее дня увольнения.
Адвокаты добавляют: если сотрудник в день увольнения не работал или трудовой контракт с предварительным испытанием расторгается в день истечения срока предварительного испытания, то расчет должен быть произведен не позднее дня, который следует за днем предъявления со стороны работника требования о расчете. При спорах, которые связаны с размером выплат, которые причитаются сотруднику в момент увольнения, наниматель должен в срок, указанный в части первой настоящей статьи, выплатить не оспариваемую работником сумму.
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