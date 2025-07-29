Свердловчане стали чаще жаловаться на блокировку счетов из-за закона о дропперах

В Свердловской области резко выросло число жалоб от клиентов банков на блокировку счетов из-за закона о дропперах. Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России.
С января по июнь 2025 года от свердловчан поступило 4,7 тыс. обращений, что на 40% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Больше половины жалоб связано с действиями банков — 2,8 тыс. Самыми распространенными стали жалобы от дропперов, проблемы с погашением потребительских кредитов, а также жалобы на социальную инженерию и кибератаки.
«Год назад вступил в силу закон, согласно которому банки обязаны блокировать сомнительные переводы, а также карты и счета клиента, если сведения о нем попали в базу данных Банка России из МВД. Это создает дополнительные барьеры дропперам, поэтому мы видим рост заблокированных счетов», — пояснил начальник Центра защиты прав потребителей Банка России в Екатеринбурге Сергей Кокоулин.
Выросло число жалоб за указанный период и на страховые компании. Регулятор зафиксировал более 200 обращений, что на 40% больше в сравнении с первым полугодием 2024 года. Почти половина всех жалоб была связана с ОСАГО, в частности, клиенты были не согласны с примененным коэффициентом бонус-малус.
С 15 мая 2025 года для дропперов — людей, передающих свои банковские карты или доступ к онлайн-банкингу для проведения незаконных операций, — вступили в силу новые ограничения. Теперь такие лица могут осуществлять онлайн-переводы себе и другим физлицам только в пределах 100 тыс. рублей в месяц. Это люди, попавшие в специальный реестр ЦБ по данным банков или правоохранительных органов. База данных доступна для всех кредитных организаций и силовых структур.