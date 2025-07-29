Свердловчане стали чаще жаловаться на блокировку счетов из-за закона о дропперах

С 15 мая 2025 года для дропперов — людей, передающих свои банковские карты или доступ к онлайн-банкингу для проведения незаконных операций, — вступили в силу новые ограничения. Теперь такие лица могут осуществлять онлайн-переводы себе и другим физлицам только в пределах 100 тыс. рублей в месяц. Это люди, попавшие в специальный реестр ЦБ по данным банков или правоохранительных органов. База данных доступна для всех кредитных организаций и силовых структур.