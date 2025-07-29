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«Союзмультфильм» проиграл компании из США суд из-за прав на Чебурашку

Американская компания доказала нарушение российской киностудией лицензионных соглашений.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Мультипликационная студия «Союзмультфильм» проиграла суд с американской компанией LaRubInt Corp. из-за прав на образ Чебурашки в Японии. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В 2016 году российская киностудия предоставила LaRubInt Corp. исключительные права на использование образов Чебурашки, крокодила Гены и Шапокляк в некоторых странах. Теперь же, как пишет издание, американская компания через суд в США доказала, что «Союзмультфильм» нарушил условия лицензионных соглашений.

«Примерно через месяц после подписания соглашений LaRubInt Corp. обнаружила, что другая компания, Cheburashka Project LLP, уже продает мерч с персонажами “Чебурашки” в Японии по лицензии “Союзмультфильма”», — отмечают «Ведомости».

К слову, ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» запатентовал «Чебубу», чтобы защитить образ Чебурашки в рамках борьбы с контрафактом.