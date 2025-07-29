«Союзмультфильм» проиграл компании из США суд из-за прав на Чебурашку

В 2016 году российская киностудия предоставила LaRubInt Corp. исключительные права на использование образов Чебурашки, крокодила Гены и Шапокляк в некоторых странах. Теперь же, как пишет издание, американская компания через суд в США доказала, что «Союзмультфильм» нарушил условия лицензионных соглашений.