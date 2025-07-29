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Школьные чаты Свердловской области переедут в новый мессенджер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля, ФедералПресс. В Свердловской области школьные чаты планируется перевести в новый мессенджер Max. При этом родители считают, что прошлый эксперимент с платформой «Сферум» оказался неудачным.

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«Предполагается, что на новой платформе будут представлены ключевые функции “Сферума” и новые актуальные сервисы для образования», — пишет ЕАН со ссылкой на министерство образования Свердловской области.

Не исключено, что чаты для общения родителей и учителей переедут в Max уже с начала следующего учебного года. Впрочем, мать двух школьников рассказала корреспонденту «ФедералПресс», что прошлый эксперимент с платформой «Сферум» родители и педагоги фактически саботировали.

«Мы все зарегистрировались по требованию администрации, но постепенно переехали обратно на старые мессенджеры. Теперь, видимо, придется регистрироваться еще и в Max», — посетовала екатеринбурженка.

Между тем в школьных чатах уже появились призывы к «переезду». Там говорят, что Max необходим для безопасности и защиты данных, а также для создания единого цифрового пространства для образования.