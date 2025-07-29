Школьные чаты Свердловской области переедут в новый мессенджер

Не исключено, что чаты для общения родителей и учителей переедут в Max уже с начала следующего учебного года. Впрочем, мать двух школьников рассказала корреспонденту «ФедералПресс», что прошлый эксперимент с платформой «Сферум» родители и педагоги фактически саботировали.