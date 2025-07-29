Производственный календарь на август 2025 года: выгодно ли брать отпуск в последний месяц лета

Если отпуск приходится исключительно на рабочие дни, сотрудник получает оплату за календарные дни отпуска. При этом из его зарплаты удерживают три рабочих дня, которые по стоимости обычно выше. Чтобы сделать отпуск более выгодным, полезно включать в него выходные дни. Они не уменьшают количество рабочих дней в зарплате, но при этом учитываются в расчете отпускных.