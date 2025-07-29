Производственный календарь на август 2025 года: выгодно ли брать отпуск в последний месяц лета

В материале рассказываем, сколько рабочих и выходных дней в августе 2025 года, стоит ли брать отпуск в этот период, а также считаем норму рабочих часов.
Как отдыхаем в праздники в августе 2025 года
В августе 2025 года нет государственных праздников, которые бы переносили выходные дни. Все субботы и воскресенья остаются выходными.
В месяце пять выходных дней: это 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 августа.
Производственный календарь на 2025 год: выходные и рабочие дни
Август 2025 года содержит 21 рабочий день и 10 выходных при пятидневной рабочей неделе. Производственный календарь учитывает все официальные переносы выходных и праздников, что позволяет организациям правильно планировать график.
В целом в 2025 году в России предусмотрено 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.
Стоит ли брать отпуск в августе 2025 года
Август — благоприятный месяц для отпуска благодаря теплой погоде и в плане финансовой выгоды. Последнее разберем подробнее.
Расчет зарплаты за отработанные дни проводится просто: месячный оклад делят на число рабочих дней и умножают на количество фактически отработанных дней. Например, в августе 2025 года по производственному календарю 21 рабочий день, а в сентябре — 22. Следовательно, стоимость одного рабочего дня в августе выше, чем в сентябре.
Средний дневной заработок (СДЗ), который служит основой для начисления отпускных, рассчитывают исходя из календарных дней, а не только рабочих. Из-за этого СДЗ обычно меньше стоимости одного рабочего дня.
Если отпуск приходится исключительно на рабочие дни, сотрудник получает оплату за календарные дни отпуска. При этом из его зарплаты удерживают три рабочих дня, которые по стоимости обычно выше. Чтобы сделать отпуск более выгодным, полезно включать в него выходные дни. Они не уменьшают количество рабочих дней в зарплате, но при этом учитываются в расчете отпускных.
Таким образом, отпуск в августе лучше брать с захватом выходных. Например, двух суббот и двух воскресений.
Норма часов в августе 2025 года
В таблице указана норма рабочих часов в августе 2025 года в зависимости от типа рабочей недели.
|40-часовая неделя
|184
|36-часовая неделя
|165,6
|24-часовая неделя
|110,4