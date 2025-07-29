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В Москве станция «Достоевская» Кольцевой линии метро готова на четверть

Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что это один из самых сложных проектов московского метро из-за плотной застройки в центре города, множества инженерных коммуникаций и подземных вод.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Freepik

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии Московского метрополитена выполнено на четверть. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Станция “Достоевская” на Кольцевой линии метро готова на четверть. Это один из самых сложных проектов московского метро из-за плотной застройки в центре города, множества инженерных коммуникаций и подземных вод. В связи с приближением к действующим тоннелям Кольцевой линии горные работы ведутся практически вручную, с использованием средств малой механизации», — написал мэр.

Он уточнил, что сейчас ведутся работы по укладке правого и левого обходных тоннелей, чтобы на время работ пустить по ним движение поездов.

«Удалось ускорить строительство благодаря дополнительным шахтным стволам для перемещения строителей и грузов. Вместо одного-двух — по классике — на “Достоевской” будет сразу семь. После ввода станции часть шахтных стволов станут вентиляционными», — добавил Собянин.

Тринадцатая станция Кольцевой линии «Достоевская» расположится между «Проспектом мира» и «Новослободской». Со станции будет пересадка на Люблинско-Дмитровскую линию. Запроектированы два вестибюля: подземный — под улицей Дурова на пересечении с Делегатской улицей, наземный — на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта. Наземный вестибюль будет соединен со станцией подземным переходом с траволаторами.

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