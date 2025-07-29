В Москве станция «Достоевская» Кольцевой линии метро готова на четверть

Тринадцатая станция Кольцевой линии «Достоевская» расположится между «Проспектом мира» и «Новослободской». Со станции будет пересадка на Люблинско-Дмитровскую линию. Запроектированы два вестибюля: подземный — под улицей Дурова на пересечении с Делегатской улицей, наземный — на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта. Наземный вестибюль будет соединен со станцией подземным переходом с траволаторами.