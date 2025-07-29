В «Крыльях» рассказали, почему не стали подписывать защитника Габи Кики

30-летний камерунец был близок к переходу в самарский клуб, но в последний момент сделку приостановили.
В этом месяце писали, что Габи Кики хотел подписать соглашение с самарцами на 2 года в статусе свободного агента. Последний клуб африканца — казахстанский «Актобе». В «Крылья» планировал перебраться в статусе свободного агента.
У защитника есть опыт игры в еврокубках. Всего — 36 матчей.
Однако Кики не прошел дополнительное медицинское обследование. После этого руководство и тренерский штаб волжан отказались от легионера. Позже об этом заявили в самой команде журналисту «Чемпионата» Илье Никульникову.
Недавно сообщали, что чилийский защитник «Крылышек» Томас Галдамес восстановился после повреждения. Может выйти на кубковый матч против «Краснодара» сегодня вечером (6+).
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