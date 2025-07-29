В колледжах Москвы почти на 40% выросло число абитуриентов

По ее словам, такое количество абитуриентов стало рекордным за последние годы. Кроме того, еще 1,5 тыс. десятиклассников приняли решение поступить в колледж. «Основной этап приемной кампании завершен, но мы видим, какой интерес проявляют ребята к колледжам, поэтому продлили сроки подачи заявлений для московских школьников до начала осени. Очень важно, что в этом году каждый выпускник московской школы имеет возможность не только получить бесплатное место в колледже столицы, но и место, которое соответствует его интересам», — добавила заммэра.