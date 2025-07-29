Археологи нашли отпечаток руки древнеегипетского мастера: он оставил его 4 тысячелетия назад

Уникальный археологический артефакт с отпечатком руки возрастом около 4000 лет был обнаружен на так называемом «доме душ» — керамическом изделии, связанном с погребальными практиками Древнего Египта. Он будет представлен на выставке в Великобритании, сообщает CBS News.