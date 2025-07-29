Археологи нашли отпечаток руки древнеегипетского мастера: он оставил его 4 тысячелетия назад

Уникальный археологический артефакт с отпечатком руки возрастом около 4000 лет был обнаружен на так называемом «доме душ» — керамическом изделии, связанном с погребальными практиками Древнего Египта. Он будет представлен на выставке в Великобритании, сообщает CBS News.
Отпечаток датируется периодом между 2055 и 1650 годами до нашей эры. Это исключительно редкая находка, поскольку обычно встречаются лишь фрагментарные следы пальцев на древних артефактах.
Обнаруженный отпечаток руки, вероятно, принадлежал мастеру, который изготавливал керамическое изделие. След остался на еще влажной глине до того, как она полностью высохла. По словам исследователей, такая находка дает уникальную возможность буквально прикоснуться к работе древнего мастера.
Ранее группа археологов из США и Египта обнаружила гробницу неизвестного фараона в районе древнего города Абидос на левом берегу Нила. Возраст этой гробницы оценивается примерно в 3,6 тысячи лет.