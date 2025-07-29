DM: кошмары по ночам могут быть ранним признаком опасного заболевания

Кошмарные сны по ночам могут быть ранним признаком болезни Паркинсона, развитию этого заболевания может способствовать расстройство быстрой фазы сна, когда наблюдается хаотичное и динамичное движение глаз, рассказала Daily Mail консультант-невролог и специалист по медицине сна Лаура Перес-Карбонелл.