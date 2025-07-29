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DM: кошмары по ночам могут быть ранним признаком опасного заболевания

Расстройство связано с фазой быстрого сна.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Кошмарные сны по ночам могут быть ранним признаком болезни Паркинсона, развитию этого заболевания может способствовать расстройство быстрой фазы сна, когда наблюдается хаотичное и динамичное движение глаз, рассказала Daily Mail консультант-невролог и специалист по медицине сна Лаура Перес-Карбонелл.

«Расстройство сна с быстрым движением глаз (RBD) обычно вызывает яркие сны, которые часто провоцируют тревогу, например, они связаны с опасными ситуациями, где наблюдаются нападения, удары, крики», — подчеркнула она.

Кроме того, активные действия во сне порождают двигательную активность наяву. Например, человек может пинать во сне мяч, а по факту — жену в постели.

По словам Перес-Карбонелл, RBD вызвано изменениями в нижних отделах мозга. У людей с болезнью Паркинсона в этих областях может накапливаться белок под названием «Альфа-синуклеин».

«Не у всех людей с RBD развивается болезнь Паркинсона. Но люди с RBD подвергаются особенно высокому риску развития болезни Паркинсона», — отметила Перес-Карбонелл.

Она добавила, что у 50% болеющих Паркинсоном наблюдается RBD, кроме того, у 20% — RDB стало ранним признаком недуга.

Ранее ученые выяснили, что помада и накладные ногти вызывают опасное заболевание.