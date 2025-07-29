DM: кошмары по ночам могут быть ранним признаком опасного заболевания

Кошмарные сны по ночам могут быть ранним признаком болезни Паркинсона, развитию этого заболевания может способствовать расстройство быстрой фазы сна, когда наблюдается хаотичное и динамичное движение глаз, рассказала Daily Mail консультант-невролог и специалист по медицине сна Лаура Перес-Карбонелл.
«Расстройство сна с быстрым движением глаз (RBD) обычно вызывает яркие сны, которые часто провоцируют тревогу, например, они связаны с опасными ситуациями, где наблюдаются нападения, удары, крики», — подчеркнула она.
Кроме того, активные действия во сне порождают двигательную активность наяву. Например, человек может пинать во сне мяч, а по факту — жену в постели.
По словам Перес-Карбонелл, RBD вызвано изменениями в нижних отделах мозга. У людей с болезнью Паркинсона в этих областях может накапливаться белок под названием «Альфа-синуклеин».
«Не у всех людей с RBD развивается болезнь Паркинсона. Но люди с RBD подвергаются особенно высокому риску развития болезни Паркинсона», — отметила Перес-Карбонелл.
Она добавила, что у 50% болеющих Паркинсоном наблюдается RBD, кроме того, у 20% — RDB стало ранним признаком недуга.
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