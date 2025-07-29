В Ростовской области возобновили работу станции после падения обломков БПЛА

— Движение пассажирских поездов восстановлено по временной схеме в обход поврежденного участка. Сейчас ведется восстановление контактной сети, — уточнили в ж/д компании.
Ранее информировали, что около 2 часов ночи части БПЛА нарушили работу контактной сети. Также на станции в двух вагонах пассажирского поезда № 59 Новокузнецк — Кисловодск было повреждено остекление. Пассажиров эвакуированы. По предварительным данным ОАО «РЖД», пострадавших нет.
Кроме этого, произошло возгорание в составе грузового поезда. К тушению в этом случае привлекли пожарный поезд.
Добавим, сейчас из-за происшествия на ж/д станции с задержкой до пяти часов следуют 11 поездов.
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