Mash: Дженнифер Лопес отказалась выступать в России из-за возможной критики Запада

Летом прошлого года продюсер Яна Рудковская сообщала, что американский рэпер Канье Уэст прилетел в Москву. Позже исполнитель сам подтвердил информацию о своем визите. По данным СМИ, за концерт в столице ему предлагали восемь миллионов долларов.