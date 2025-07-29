В российском регионе ввели режим ЧС на всей территории

Региональный режим ЧС в лесах Тувы, как сообщил глава региона Владислав Ховалыг, снова введен на всей территории республики. Площадь лесных пожаров составляет 870 гектаров.
Ситуацию с пожарами Ховалыг оценил как тревожную. Сухая жаркая погода, по его словам, поспособствовала увеличению количества. За истекшие сутки зарегистрировано уже 24 пожара. «Огнём охвачено 870 гектаров нашей тайги, — написал Ховалыг в своем телеграм-канале. — И эта цифра, к сожалению, растёт». Главная причина возникновения возгораний — сухие грозы.
В связи со сложившейся обстановкой властями республики принято решение об установлении режима ЧС в лесах регионального характера на всей территории Тувы. Власти также запросили помощь в тушении лесных пожаров у соседних регионов.
Режим ЧС регионального характера до этого был введен 22 июля, через три дня его сняли. Тогда распространению лесных пожаров способствовали сухая жаркая погода, а также отсутствие продолжительных дождей.