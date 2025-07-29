В российском регионе ввели режим ЧС на всей территории

Ситуацию с пожарами Ховалыг оценил как тревожную. Сухая жаркая погода, по его словам, поспособствовала увеличению количества. За истекшие сутки зарегистрировано уже 24 пожара. «Огнём охвачено 870 гектаров нашей тайги, — написал Ховалыг в своем телеграм-канале. — И эта цифра, к сожалению, растёт». Главная причина возникновения возгораний — сухие грозы.