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В российском регионе ввели режим ЧС на всей территории

Региональный режим ЧС в лесах Тувы, как сообщил глава региона Владислав Ховалыг, снова введен на всей территории республики.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Региональный режим ЧС в лесах Тувы, как сообщил глава региона Владислав Ховалыг, снова введен на всей территории республики. Площадь лесных пожаров составляет 870 гектаров.

Ситуацию с пожарами Ховалыг оценил как тревожную. Сухая жаркая погода, по его словам, поспособствовала увеличению количества. За истекшие сутки зарегистрировано уже 24 пожара. «Огнём охвачено 870 гектаров нашей тайги, — написал Ховалыг в своем телеграм-канале. — И эта цифра, к сожалению, растёт». Главная причина возникновения возгораний — сухие грозы.

В связи со сложившейся обстановкой властями республики принято решение об установлении режима ЧС в лесах регионального характера на всей территории Тувы. Власти также запросили помощь в тушении лесных пожаров у соседних регионов.

Режим ЧС регионального характера до этого был введен 22 июля, через три дня его сняли. Тогда распространению лесных пожаров способствовали сухая жаркая погода, а также отсутствие продолжительных дождей.