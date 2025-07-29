Депутата ЗакСа Ленобласти задержали по подозрению в пропаганде экстремизма

Это не первый конфликт депутата-коммуниста с законом. В 2023 году он привлекался к ответственности за организацию несанкционированного митинга. Апостолевский представляет Сосновоборский округ в региональном парламенте с 2021 года, до этого два года работал в муниципальном совете.