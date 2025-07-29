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Депутата ЗакСа Ленобласти задержали по подозрению в пропаганде экстремизма

Политик публиковал экстремистскую символику в соцсетях.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Полиция задержала депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ивана Апостолевского по подозрению в пропаганде символики экстремистской организации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— В отношении 29-летнего политика составлен протокол по статье 20.3 КоАП РФ. Поводом стало распространение запрещенной символики в социальных сетях. По данным источников, публикации Апостолевского ранее блокировались Роскомнадзором как экстремистские, — рассказало издание.

Это не первый конфликт депутата-коммуниста с законом. В 2023 году он привлекался к ответственности за организацию несанкционированного митинга. Апостолевский представляет Сосновоборский округ в региональном парламенте с 2021 года, до этого два года работал в муниципальном совете.

В КПРФ пока не прокомментировали инцидент. Максимальное наказание по вменяемой статье — 15 суток ареста или штраф до 100 тысяч рублей.

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