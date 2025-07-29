У бизнесменов в Жетысуской области хотят отобрать землю

По запросу депутата там нашли нарушения Земельного кодекса (статьи 92, 93, 94) на 4973 гектара. Это означает, что земельные участки не используются компаний по целевому назначению и не осваиваются. A еще они затрагивают особо охраняемые территории. Компании дали год на исправление. Учредителем ТОО «Март Агро» является Гулим Садыкова.
Еще 7150 гектаров проверяют. Начались проверки ТОО «Саркан Агро» и ТОО «Сарканд-МТС-Агро». Базарбек уверен, что за участками стоят влиятельные лица.
Учредителем ТОО «Саркан Агро» по документам проходит другое ТОО — «Национальная агропромышленная компания».
Она в свою очередь принадлежит Ларисе Подпаловой и Жанне Азимовой. При этом основным видом деятельности фирмы является аренда легковых автомобилей и легких автотранспортных средств.
ТОО «Сарканд-МТС-Агро» было зарегистрировано 15 мая 2006 года. Единственным учредителем является Серик Акынбеков.
«Несмотря на то, кто стоит за этими земельными участками — а за ними стоят очень влиятельные и высокопоставленные лица — мы будем реагировать соответствующим образом и открывать необходимые проверки. Закон един для всех», — подчеркнул он.
Также в Жетысуской области началась проверка земельных участков на побережье озера Алаколь, которые остаются неосвоенными почти 10 лет. Речь идет о более чем 500 участках, по многим из которых были выданы архитектурно-планировочные задания и утверждены градостроительные проекты еще в 2016—2018 годах, однако строительство так и не началось.