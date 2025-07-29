У бизнесменов в Жетысуской области хотят отобрать землю

Также в Жетысуской области началась проверка земельных участков на побережье озера Алаколь, которые остаются неосвоенными почти 10 лет. Речь идет о более чем 500 участках, по многим из которых были выданы архитектурно-планировочные задания и утверждены градостроительные проекты еще в 2016—2018 годах, однако строительство так и не началось.