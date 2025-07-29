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Волгоградцы снова жалуются на нестабильную работу мобильного интернета

Утром во вторник, 29 июля, с трудностями в работе мобильного интернета столкнулись жители областной столицы и ее города-спутника.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Freepik

В частности, сообщения о проблемах с интернет-связью поступают от жителей Советского, Центрального и Тракторозаводского районов Волгограда и старой части Волжского.

По данным операторов, на территории региона, действительно, могут наблюдаться трудности в работе мобильного интернета, но возникают они не по вине организаций, которые предоставляют такого рода услуги.

Напомним, что ограничения интернет-трафика в последнее время вводятся не только в Волгоградской области, но и во многих других регионах России. Это важная мера безопасности, связанная с необходимостью отражения угрозы атак вражеских БПЛА.

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