Волгоградцы снова жалуются на нестабильную работу мобильного интернета

В частности, сообщения о проблемах с интернет-связью поступают от жителей Советского, Центрального и Тракторозаводского районов Волгограда и старой части Волжского.
По данным операторов, на территории региона, действительно, могут наблюдаться трудности в работе мобильного интернета, но возникают они не по вине организаций, которые предоставляют такого рода услуги.
Напомним, что ограничения интернет-трафика в последнее время вводятся не только в Волгоградской области, но и во многих других регионах России. Это важная мера безопасности, связанная с необходимостью отражения угрозы атак вражеских БПЛА.
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