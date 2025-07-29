Создан литий-ионный конденсатор с рекордным сроком службы

Компоненты нового конденсатора изготовлены на основе активированного угля, полученного из рисовой шелухи и скорлупы грецкого ореха. Такие конденсаторы, не снижающие эффективности работы в течение десятилетий, могут быть востребованы как для усовершенствования существующей электроники, так и для создания новых космических систем, которые требуют разработки стабильных элементов питания, рассчитанных на долгий срок службы.