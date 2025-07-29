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Создан литий-ионный конденсатор с рекордным сроком службы

Компоненты нового конденсатора изготовлены на основе активированного угля, полученного из рисовой шелухи и скорлупы грецкого ореха, отметил научный сотрудник Лаборатории нейронной физики ОИЯИ Меир Ердаулетов.

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Ученые Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), Государственного университета «Дубна» и Института ядерной физики (ИЯФ, Казахстан) создали литий-ионный конденсатор с рекордным сроком службы — более чем 10 тыс. циклов. Разработка в перспективе позволит продлить работу энергосистем современных устройств, сообщил ТАСС научный сотрудник Лаборатории нейронной физики ОИЯИ, старший научный сотрудник Лаборатории нейтронной физики ИЯФ Меир Ердаулетов.

Результаты работы опубликованы в журнале Molecules (Basel, Switzerland).

Компоненты нового конденсатора изготовлены на основе активированного угля, полученного из рисовой шелухи и скорлупы грецкого ореха. Такие конденсаторы, не снижающие эффективности работы в течение десятилетий, могут быть востребованы как для усовершенствования существующей электроники, так и для создания новых космических систем, которые требуют разработки стабильных элементов питания, рассчитанных на долгий срок службы.

«Литий-ионный конденсатор на основе полученных образцов активированного угля по итогам экспериментального тестирования проработал в течение более чем 10 тыс. Компоненты нового конденсатора изготовлены на основе активированного угля, полученного из рисовой шелухи и скорлупы грецкого орехациклов. Это очень высокие показатели для литий-ионных конденсаторов», — сказал ТАСС ученый, добавив, что разработка имеет рекордную «продолжительность жизни» среди конденсаторов, созданных на основе таких отходов, как рисовая шелуха.

Исследователь также отметил, что испытания проводились в условиях, моделирующих агрессивную эксплуатацию: деградация устройства достигла лишь 20% после завершения всего тестового цикла, что считается крайне низким показателем для подобных технологий.