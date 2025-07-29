Названы факторы предотвращения большинства случаев опасного онкологического заболевания

Второй наиболее быстро растущей причиной является употребление алкоголя, и, по прогнозам, число связанных с этим заболеваний печени увеличится с 19% в 2022 году до 21% в 2050 году. Напротив, ожидается, что доля случаев рака печени, связанных с гепатитом В, снизится с 39% в 2022 году до 37% в 2050 году, в то время как число случаев, связанных с гепатитом С, по прогнозам, снизится с 29% до 26%.