Названы факторы предотвращения большинства случаев опасного онкологического заболевания

Изменение образа жизни и вакцинация «могут предотвратить большинство случаев рака печени», говорят ученые. Утверждается, что три из пяти случаев можно избежать, если бороться с ожирением, алкоголем и гепатитом.
Исследование показало, что три из пяти случаев рака печени во всем мире можно предотвратить, снизив уровень ожирения и потребления алкоголя, а также увеличив охват вакциной от гепатита, пишет The Guardian.
Комиссия Lancet по борьбе с раком печени установила, что большинство случаев можно предотвратить, если снизить потребление алкоголя, жировую дистрофию печени и уровень вирусных гепатитов В и С. Комиссия сформулировала несколько рекомендаций для политиков, которые, по ее оценкам, могут снизить заболеваемость раком печени на 2−5% ежегодно к 2050 году, предотвратив от 9 до 17 миллионов новых случаев рака печени и сохранив от 8 до 15 миллионов жизней.
Профессор Цзянь Чжоу из Университета Фудань в Китае отмечает: «Рак печени становится все более серьезной проблемой здравоохранения во всем мире. Это один из самых сложных видов рака, который трудно поддается лечению, а показатели пятилетней выживаемости варьируются примерно от 5% до 30%. Мы рискуем стать свидетелями почти удвоения числа случаев заболевания и смертей от рака печени в течение следующей четверти века, если не принять срочных мер, чтобы обратить вспять эту тенденцию».
Рак печени является шестым по распространенности видом рака в мире и третьей по значимости причиной смерти от рака. По прогнозам, число смертей вырастет с 760 000 в 2022 году до 1,37 миллиона в 2050 году.
Предыдущие анализы предсказывали, что число новых случаев рака печени почти удвоится с 870 000 в 2022 году до 1,52 млн в 2050 году, главным образом из-за роста и старения населения, причем наибольший рост ожидается в Африке. В настоящее время более 40% случаев рака печени в мире приходится на Китай из-за относительно высокого уровня заболеваемости гепатитом В.
Одной из самых быстрорастущих причин рака печени во всем мире является жировая дистрофия печени, и ожидается, что этот показатель будет расти в связи с ростом распространенности ожирения, пишет The Guardian.
По оценкам, у трети населения земного шара стеатозная болезнь печени, связанная с нарушением обмена веществ (НМЖП), ранее известная как неалкогольная жировая болезнь печени, при которой в печени человека накапливается жир, может быть предотвращена сбалансированным питанием, физической активностью и потенциальной потерей веса.
Только у 20−30% людей с MASLD в дальнейшем развивается более тяжелая форма — стеатогепатит, связанный с метаболической дисфункцией (MASH), который может привести к раку печени. Комиссия заявила, что доля случаев рака печени, связанных с MASH, по прогнозам, увеличится с 8% в 2022 году до 11% в 2050 году.
Второй наиболее быстро растущей причиной является употребление алкоголя, и, по прогнозам, число связанных с этим заболеваний печени увеличится с 19% в 2022 году до 21% в 2050 году. Напротив, ожидается, что доля случаев рака печени, связанных с гепатитом В, снизится с 39% в 2022 году до 37% в 2050 году, в то время как число случаев, связанных с гепатитом С, по прогнозам, снизится с 29% до 26%.
Автор исследования, профессор Хашем Би Эль-Сераг из медицинского колледжа Бейлора в США, сказал: «Когда-то считалось, что рак печени возникает в основном у пациентов с вирусным гепатитом или заболеваниями печени, связанными с алкоголем. Однако сегодня растущие показатели ожирения являются фактором повышенного риска развития рака печени, в первую очередь из-за увеличения числа случаев избыточного жира вокруг печени».
Рекомендации комиссии включали в себя то, что правительства должны усилить вакцинацию против гепатита В и внедрить всеобщий скрининг для взрослых; ввести минимальные цены на алкоголь и налоги на сахар, а также предупреждающие надписи; инвестировать в раннее выявление повреждений печени и рака; и улучшить паллиативную помощь больным.
Автор исследования, профессор Валери Паради из больницы Божон во Франции, комментирует: «Существует настоятельная необходимость повысить осведомленность общества о серьезности растущей проблемы здравоохранения, связанной с ростом случаев рака печени. По сравнению с другими видами рака, рак печени очень трудно поддается лечению, но имеет более выраженные факторы риска, которые помогают определить конкретные стратегии профилактики. Мы считаем, что совместными и постоянными усилиями можно предотвратить многие случаи рака печени, а выживаемость и качество жизни пациентов с раком печени значительно улучшатся».
Доктор Мэтт Хоар, доцент кафедры гепатологии Института раннего рака Кембриджского университета, подчеркивает, что рак печени «отличается от многих других видов рака» тем, что смертность от него продолжает расти, а причины варьируются в зависимости от региона. Эксперт сказал, что изменения в политике общественного здравоохранения доказали свою эффективность, поскольку Япония успешно снизила уровень смертности за счет внедрения профилактических мер и улучшения методов раннего выявления рака. Его команда стремится найти новые способы выявления пациентов с заболеваниями печени, у которых может развиться рак, с помощью секвенирования ДНК печени.