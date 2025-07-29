Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпион России Никита Михайловский пополнил состав БК «Самара»

24-летний защитник в прошлом сезоне в среднем собирал 2,3 очка и оформлял 1,9 подбора. Всего выходил на площадку в минувшем розыгрыше Единой лиги 15 раз.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

24-летний защитник в прошлом сезоне в среднем собирал 2,3 очка и оформлял 1,9 подбора. Всего выходил на площадку в минувшем розыгрыше Единой лиги 15 раз.

Никита Михайловский был в системе саратовского «Автодора» (2016−2021, 2022−2023). Также выступал за австралийский клуб «Тасмания Джекджамперс» (2021−2022) и столичный ЦСКА (2023−2025).

Новичок самарцев — мастер спорта, чемпион России и Единой лиги (2024, 2025). Брал золото первенства ДЮБЛ со званием самого ценного игрока турнира (2018). Становился лучшим молодым баскетболистом (2019, 2021).

Плюс участвовал в Матчах звезд (2019, 2021). Есть опыт игры за сборную.

«Рад стать частью клуба! Самара — прекрасный город. Когда играл здесь, болельщики всегда давали команде максимальную поддержку и энергию, гнали вперед. Надеюсь, в новом сезоне сделаем больше, чем в предыдущем», — заявил Михайловский.

Ранее стало известно, что центровой Евгений Минченко присоединился к волжанам.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.