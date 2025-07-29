Чемпион России Никита Михайловский пополнил состав БК «Самара»

24-летний защитник в прошлом сезоне в среднем собирал 2,3 очка и оформлял 1,9 подбора. Всего выходил на площадку в минувшем розыгрыше Единой лиги 15 раз.
Новичок самарцев — мастер спорта, чемпион России и Единой лиги (2024, 2025). Брал золото первенства ДЮБЛ со званием самого ценного игрока турнира (2018). Становился лучшим молодым баскетболистом (2019, 2021).
Плюс участвовал в Матчах звезд (2019, 2021). Есть опыт игры за сборную.
«Рад стать частью клуба! Самара — прекрасный город. Когда играл здесь, болельщики всегда давали команде максимальную поддержку и энергию, гнали вперед. Надеюсь, в новом сезоне сделаем больше, чем в предыдущем», — заявил Михайловский.
Ранее стало известно, что центровой Евгений Минченко присоединился к волжанам.
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