Россиянам объяснили, как будет проходить увеличение пенсии с 1 августа

Стоит напомнить, что чем позже россиянин оформляет пенсию, тем больше в итоге может получать. Если обратиться за назначением пенсии на семь лет позже положенного срока, сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов вырастет на 74%, а фиксированная выплата — на 58%. При восьмилетней отсрочке прибавка может составить до 90% и 73% соответственно. Всё это возможно благодаря предусмотренным законом повышающим коэффициентам.