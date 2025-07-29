Россиянам рассказали о работе, на которой платят 245 тысяч рублей

Как отмечает директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работа» Андрей Кучеренков, спрос на квалифицированный рабочий персонал остается устойчивым. Особенно востребованы специалисты производственного сектора: сварщики, токари, фрезеровщики и другие представители рабочих профессий. Именно эти специалисты получают одни из самых конкурентоспособных предложений на рынке труда. В Костромской области токарям предлагают 213,8 тысячи рублей, а фрезеровщикам — около 163,5 тысячи рублей в месяц. В Забайкальском крае слесари получают в среднем 139 тысяч, а машинисты спецтехники — до 135 тысяч рублей. В Ленинградской области фрезеровщикам предлагают до 183 тысяч рублей, а токарям — до 177 тысяч рублей ежемесячно.