Поезда стали задерживаться после ЧП с беспилотниками в Ростовской области

Максимальное время задержки составляет до 5 часов. Сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам всестороннюю помощь, при необходимости организуют питание — его предоставляют пассажирам, чьи поезда находятся в пути более 4 часов сверх графика. Железнодорожники заверяют, что прилагают все усилия для скорейшей нормализации движения.