В Самаре температура воды в Волге понизилась до +23 градусов 29 июля

Лето в Самарской области близится к завершению, и жители всё чаще интересуются, комфортно ли ещё купаться в местных водоёмах.
Специалисты Приволжского УГМС опубликовали свежие данные о температуре воды на 29 июля.
По информации, опубликованной метеорологической службой, температура воды в районе Тольятти начала понемногу снижаться, достигнув отметки в +22 градуса.
В Самаре вода прогрелась до +23 градусов, а в Сызрани — до +22 градусов, сообщили синоптики.
Ранее мы писали, что мэр Самары Иван Носков заявил о планах по возрождению парусного спорта в своем Telegram-канале.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.