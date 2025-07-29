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В Самаре температура воды в Волге понизилась до +23 градусов 29 июля

Лето в Самарской области близится к завершению, и жители всё чаще интересуются, комфортно ли ещё купаться в местных водоёмах.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Лето в Самарской области близится к завершению, и жители всё чаще интересуются, комфортно ли ещё купаться в местных водоёмах.

Специалисты Приволжского УГМС опубликовали свежие данные о температуре воды на 29 июля.

По информации, опубликованной метеорологической службой, температура воды в районе Тольятти начала понемногу снижаться, достигнув отметки в +22 градуса.

В Самаре вода прогрелась до +23 градусов, а в Сызрани — до +22 градусов, сообщили синоптики.

Ранее мы писали, что мэр Самары Иван Носков заявил о планах по возрождению парусного спорта в своем Telegram-канале.

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