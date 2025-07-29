Американская компания выиграла суд у «Союзмультфильма» по делу Чебурашки

Суд установил, что в 2016 году «Союзмультфильм» заключил контракты на 60 тысяч долларов, передав LaRubInt Corp исключительные права на использование образов Чебурашки, крокодила Гены и Шапокляк в Японии, Китае и других странах. Однако затем выяснилось, что киностудия параллельно выдала лицензию японской компании Cheburashka Project LLP.