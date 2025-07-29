Американская компания выиграла суд у «Союзмультфильма» по делу Чебурашки

Суд установил, что в 2016 году «Союзмультфильм» заключил контракты на 60 тысяч долларов, передав LaRubInt Corp исключительные права на использование образов Чебурашки, крокодила Гены и Шапокляк в Японии, Китае и других странах. Однако затем выяснилось, что киностудия параллельно выдала лицензию японской компании Cheburashka Project LLP.
«Союзмультфильм» полностью принял выплаты по контрактам, но не обеспечил эксклюзивность прав, что является нарушением условий соглашения, говорится в решении суда. LaRubInt Corp теперь может требовать возмещения убытков, включая сумму первоначального платежа.
Представитель киностудии заявил «Ведомостям», что американская компания знала о спорной ситуации с правами в Японии. По его словам, конфликт возник из-за расхождений в трактовке сроков действия более раннего соглашения с японскими партнёрами.
Ранее сообщалось, что рамках расширения ассортимента продукции кинокомпания «Союзмультфильм» активно занялась лицензированием, зарегистрировав товарный знак «Чебубу». В настоящее время компания готовится к запуску линейки игрушек, основанных на популярных мультперсонажах. Предварительно были продемонстрированы концепты, включающие кота Матроскина, Чебурашку и медведя Умку.