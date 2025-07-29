Собянин: станция «Достоевская» Кольцевой линии метро готова на четверть

Собянин добавил, что строительство получилось ускорить — благодаря созданию дополнительных шахтных стволов, по которым перемещаются рабочие и грузы. Вместо одного-двух, как это бывает «по классике», на «Достоевской» используются семь стволов, отметил чиновник. После введения станции в эксплуатацию некоторые шахтные стволы станут вентиляционными.