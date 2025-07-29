Собянин: станция «Достоевская» Кольцевой линии метро готова на четверть

Строительство станции «Достоевская» Кольцевой линии московского метро уже выполнили на 25%. Об этом проинформировал в своем Telegram-канале глава российской столицы Сергей Собянин.
Сейчас ведется прокладка правого и левого обходных тоннелей, чтобы на время работ запустить по ним поезда, отметил мэр.
«Это один из самых сложных проектов московского метро из-за плотной застройки в центре столицы, множества инженерных коммуникаций и подземных вод. В связи с приближением к действующим тоннелям Кольцевой линии горные работы ведутся практически вручную, с использованием средств малой механизации», — подчеркнул градоначальник.
Собянин добавил, что строительство получилось ускорить — благодаря созданию дополнительных шахтных стволов, по которым перемещаются рабочие и грузы. Вместо одного-двух, как это бывает «по классике», на «Достоевской» используются семь стволов, отметил чиновник. После введения станции в эксплуатацию некоторые шахтные стволы станут вентиляционными.
«Достоевская» станет 13-й станцией Кольцевой линии метро. Она расположится между станциями «Проспект Мира» и «Новослободская» и с нее можно будет производить пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию.
К слову, на днях Собянин сообщил о готовности на треть путепровода через железнодорожные пути второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), который возводится на финальном участке магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.