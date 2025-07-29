После страшной катастрофы самолета к авиаперевозчику возникли вопросы о безопасности полетов

Правительство Индии призвало усилить надзор за безопасностью полетов в авиакомпании Air India, оказавшейся под растущим давлением из-за тщательной проверки данных о безопасности полетов после недавней авиакатастрофы со смертельным исходом.
Всего три года назад казалось, что дела Air India наконец-то пошли на поправку, пишет The Guardian. После десятилетий, в течение которых авиакомпания считалась разорительной для индийских налогоплательщиков, имея репутацию некачественного сервиса и потрепанных самолетов, корпоративное поглощение обещало превратить ее в «глобальную авиакомпанию мирового класса с индийским сердцем», которая превзошла бы всех своих отечественных и международных конкурентов.
Однако после трагедии, произошедшей 12 июня, авиакомпания столкнулась с критическими вопросами о своей способности выполнять безопасные полеты, что ставит под угрозу ее долгосрочные амбиции, отмечает The Guardian.
Менее чем через минуту после того, как рейс 423 авиакомпании Air India, направлявшийся в Лондон, вылетел из аэропорта Ахмадабада, лайнер потерял скорость и упал с неба, после чего загорелся, в результате чего 241 человек на борту и 19 на земле погибли.
Пока что был опубликован только предварительный отчет о крушении, подготовленный индийским авиационным управлением, в котором говорится, что оба переключателя, контролирующие подачу топлива в двигатели, были отключены сразу после взлета, в результате чего самолет фатально потерял высоту. Сообщается, что основное внимание было уделено действиям пилотов, на фоне оставшихся без ответа вопросов о том, были ли переключатели переведены вручную или из-за неисправности механизма. В отчете не рекомендовалось принимать меры против Boeing, производителя самолета, указывает The Guardian.
В течение нескольких недель после авиакатастрофы Air India подвергалась все более пристальному вниманию после того, как внимание было привлечено к ее собственным недавним заявлениям о неудовлетворительных показателях безопасности полетов. На прошлой неделе правительство Индии начало проводить прямые встречи с высшим руководством Air India, призывая усилить контроль за безопасностью полетов и инженерными разработками.
Это произошло после того, как на прошлой неделе индийский авиационный надзорный орган выдал авиакомпании четыре уведомления о выявленных нарушениях, сославшись на 29 нарушений, связанных с безопасностью полетов, за прошедший год. Эти нарушения включают в себя несоблюдение норм несения службы экипажем, управление усталостью и контроль за обучением. Они были основаны на информации, предоставленной самой авиакомпанией.
«Несмотря на неоднократные предупреждения и принятые ранее меры по обеспечению соблюдения, системные проблемы с мониторингом соблюдения требований, составлением расписания полетов и контролем за обучением персонала остаются нерешенными», — говорится в одном из уведомлений. Авиационный надзорный орган предупредил авиакомпанию, что дальнейшее несоблюдение требований может привести к серьезным финансовым штрафам или даже увольнению руководителей высшего звена.
Также выяснилось, что в первые дни после крушения самолета Air India 423 более 100 пилотов Air India ушли в отпуск по болезни, что вызвало вопросы по поводу того, как компания заботится о благополучии и моральном духе своих пилотов.
Один высокопоставленный чиновник индийского правительства, непосредственно знакомый с уведомлениями, сообщил агентству Рейтер, что администрация обеспокоена тем, что «Air India воспринимает происходящее как должное», добавив: «Мы сделали им много предупреждений».
Как пишет The Guardian, Air India подтвердила получение уведомлений. «Мы ответим на указанные уведомления в установленный срок. Мы по-прежнему заботимся о безопасности нашего экипажа и пассажиров», — говорится в ответном заявлении.
В конце 2021 года один из крупнейших конгломератов Индии Tata Goup, основавший авиакомпанию еще в 1932 году, согласился заплатить около 2 долларов за выкуп Air India у правительства, пообещав вернуть ей былую славу.
На протяжении десятилетий бывшая индийская авиакомпания находилась в собственности государства, и преодоление многолетнего пренебрежения и недофинансирования считалось сложной задачей; во время поглощения недавно назначенный генеральный директор Кэмпбелл Уилсон заявил, что авиакомпания находится в «абсолютном упадке».
Но Tata немедленно начала предпринимать серьезные шаги по инвестированию, модернизации и расширению авиапарка Air India. Были заказаны новые самолеты на миллиарды долларов и начат многомиллионный ремонт некоторых из своих старых самолетов. Также было объявлено о слиянии с новой успешной авиакомпанией Vistara. Недавно авиакомпания продемонстрировала признаки сокращения своих убытков.
Однако, хотя причина июньской катастрофы еще не установлена, она уже нанесла ущерб Air India и Tata, подорвав доверие потребителей и пролив свет на ряд эксплуатационных проблем и сбоев, связанных с их самолетами.
За последние шесть месяцев авиакомпания Air India получила 13 уведомлений о многочисленных нарушениях правил безопасности полетов и инцидентах. Недавние инциденты включали пожар в силовой установке самолета Airbus A321, который только что совершил посадку по маршруту Гонконг — Дели, рейс Кочи — Мумбаи отклонился от заданной траектории и повредил крышку двигателя, а рейс Дели — Калькутта был вынужден прервать взлет в последнюю минуту.
Несмотря на обещанные улучшения, жалобы клиентов на качество обслуживания самолетов Air India, в том числе на неопрятный и неудобный интерьер, сломанные подлокотники, неисправные развлекательные системы и частые задержки международных рейсов, также продолжались, иногда с серьезными последствиями; в марте рейс 126 Air India из Чикаго в Дели был вынужден вернуться через 10 часов после вылета. часы, когда засорились 11 из 12 туалетов самолета.
В июне прошлого года сотни бортпроводников Air India Express объявили забастовку из-за условий труда. В отношении бюджетной авиакомпании также проводится расследование со стороны авиационного агентства ЕС после сообщений о том, что она своевременно не заменила детали двигателя Airbus A320.
В служебной записке для сотрудников Air India после публикации предварительного отчета о июньской катастрофе генеральный директор Уилсон подчеркнул, что «не было обнаружено никаких механических проблем или проблем с обслуживанием самолета или двигателей, и что все обязательные задачи по техническому обслуживанию были выполнены». Air India также не обнаружила «никаких проблем» с переключателями подачи топлива после завершения полной проверки своих самолетов Boeing. Полный отчет должен быть представлен в следующем году.
Джитендер Бхаргава, бывший исполнительный директор Air India, сказал, что большинство крупных международных авиакомпаний сталкивались с подобными периодами проверки, но подчеркнул, что авиакомпания обязана быть открытой и прозрачной.
«Они должны четко сформулировать, какие шаги они предпринимают: для семей жертв, которые хотят прекращения расследования, для операторов самолетов Boeing, которые хотят получить ответы, и для миллионов и миллионах людей, которые смотрели кадры падения этого самолета на землю по своим телевизорам по всему миру», — сказал он.
Тем не менее, Бхаргава считает, что это будет лишь «временным препятствием» для амбиций Air India. «Всегда бывает так, что после такого инцидента регулирующие органы проявляют повышенную бдительность, и авиакомпания сталкивается с усиленным надзором за ее безопасностью полетов», — сказал он. «Это никак не отражается на общем показателе безопасности полетов Air India».