После страшной катастрофы самолета к авиаперевозчику возникли вопросы о безопасности полетов

Пока что был опубликован только предварительный отчет о крушении, подготовленный индийским авиационным управлением, в котором говорится, что оба переключателя, контролирующие подачу топлива в двигатели, были отключены сразу после взлета, в результате чего самолет фатально потерял высоту. Сообщается, что основное внимание было уделено действиям пилотов, на фоне оставшихся без ответа вопросов о том, были ли переключатели переведены вручную или из-за неисправности механизма. В отчете не рекомендовалось принимать меры против Boeing, производителя самолета, указывает The Guardian.