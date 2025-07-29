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Британка рассказала, что во время остановки сердца вышла из своего тела

Виктория Томас рассказала, что будто наблюдала за собой со стороны, пока ее реанимировали.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Жительница Великобритании Виктория Томас, пережившая остановку сердца, рассказала, что почувствовала, будто вышла из собственного тела, пишет Daily Star.

Женщине было 35 лет. После тренировки в спортзале у нее закружилась голова, и она упала на пол. У Томас остановилось сердце. По словам женщины, сначала вокруг была тьма, а потом она поняла, что наблюдает за собой со стороны.

«Я парила рядом с крышей и смотрела на себя сверху вниз на полу спортзала. Моей первой мыслью было, что мои ноги выглядят очень толстыми», — поделилась Томас.

Она отметила, что не чувствовала никакого умиротворения и не видела света. Спустя 17 минут женщину реанимировали, и ее сердце вновь забилось. Впоследствии она перенесла операцию по установке кардиостимулятора и провела три дня в коме.

На сегодняшний день Томас 41 год. По словам женщины, после случая с остановкой сердца ей диагностировали болезнь Данона, приводящую, в том числе, к сердечной недостаточности. Врачи прогнозировали, что женщина проживет несколько месяцев. В 2021 году она также перенесла кесарево сечение.

В 2023 году Томас пересадили сердце, и ей удалось вернуться к нормальной жизни.

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