Британка рассказала, что во время остановки сердца вышла из своего тела

Жительница Великобритании Виктория Томас, пережившая остановку сердца, рассказала, что почувствовала, будто вышла из собственного тела, пишет Daily Star.
Женщине было 35 лет. После тренировки в спортзале у нее закружилась голова, и она упала на пол. У Томас остановилось сердце. По словам женщины, сначала вокруг была тьма, а потом она поняла, что наблюдает за собой со стороны.
«Я парила рядом с крышей и смотрела на себя сверху вниз на полу спортзала. Моей первой мыслью было, что мои ноги выглядят очень толстыми», — поделилась Томас.
Она отметила, что не чувствовала никакого умиротворения и не видела света. Спустя 17 минут женщину реанимировали, и ее сердце вновь забилось. Впоследствии она перенесла операцию по установке кардиостимулятора и провела три дня в коме.
На сегодняшний день Томас 41 год. По словам женщины, после случая с остановкой сердца ей диагностировали болезнь Данона, приводящую, в том числе, к сердечной недостаточности. Врачи прогнозировали, что женщина проживет несколько месяцев. В 2021 году она также перенесла кесарево сечение.
В 2023 году Томас пересадили сердце, и ей удалось вернуться к нормальной жизни.
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