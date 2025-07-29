Милиция начала рейды по домам белорусов в этой области. Куда еще придут?

В УВД Витебского облисполкома сообщили о старте акции «Неделя кибербезопасности» в регионе. Во время ее проведения — с 28 июля по 3 августа — правоохранители решили прийти домой к некоторым белорусам, выступить в трудовых коллективах и не только.