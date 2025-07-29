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Милиция начала рейды по домам белорусов в этой области. Куда еще придут?

В УВД Витебского облисполкома сообщили о старте акции «Неделя кибербезопасности» в регионе.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: sb.by

В УВД Витебского облисполкома сообщили о старте акции «Неделя кибербезопасности» в регионе. Во время ее проведения — с 28 июля по 3 августа — правоохранители решили прийти домой к некоторым белорусам, выступить в трудовых коллективах и не только.

«Во время акции сотрудники органов внутренних дел проведут выступления в трудовых коллективах, методические сборы с работниками центров социального обслуживания населения и почты», — рассказали правоохранители.

Основное внимание пообещали уделить пожилым, престарелым и одиноко проживающим людям. Дома у них милиция проведет «индивидуальные профилактические беседы» и расскажет об основных способах совершения киберпреступлений, а также как не попасться на уловки мошенников.

Преобладающими способами обмана в УВД назвали вишинг, фишинг и установку приложений удаленного доступа.

Фишинг — это когда мошенники пытаются выманить у человека личные данные (логины, пароли, данные банковских карт) с помощью поддельных сайтов или писем. Например, человеку приходит письмо «от банка» с просьбой срочно обновить пароль. Пользователь переходит по ссылке, попадает на сайт, похожий на настоящий, вводит данные — и они уходят мошенникам.

Вишинг — это тот же фишинг, только по телефону. Мошенник звонит и, притворяясь сотрудником банка или госоргана, пытается заставить жертву выдать личную информацию или перевести деньги. Часто используют психологическое давление: «С вашей карты сейчас списывают деньги, назовите код, чтобы остановить операцию».