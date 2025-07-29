Милиция начала рейды по домам белорусов в этой области. Куда еще придут?

В УВД Витебского облисполкома сообщили о старте акции «Неделя кибербезопасности» в регионе. Во время ее проведения — с 28 июля по 3 августа — правоохранители решили прийти домой к некоторым белорусам, выступить в трудовых коллективах и не только.
«Во время акции сотрудники органов внутренних дел проведут выступления в трудовых коллективах, методические сборы с работниками центров социального обслуживания населения и почты», — рассказали правоохранители.
Преобладающими способами обмана в УВД назвали вишинг, фишинг и установку приложений удаленного доступа.
Фишинг — это когда мошенники пытаются выманить у человека личные данные (логины, пароли, данные банковских карт) с помощью поддельных сайтов или писем. Например, человеку приходит письмо «от банка» с просьбой срочно обновить пароль. Пользователь переходит по ссылке, попадает на сайт, похожий на настоящий, вводит данные — и они уходят мошенникам.
Вишинг — это тот же фишинг, только по телефону. Мошенник звонит и, притворяясь сотрудником банка или госоргана, пытается заставить жертву выдать личную информацию или перевести деньги. Часто используют психологическое давление: «С вашей карты сейчас списывают деньги, назовите код, чтобы остановить операцию».