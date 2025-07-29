МАРТ пришел с проверкой в магазины «Гиппо» после обращений белорусов

Сотрудники ведомства по причине обращений белорусов в проект «Народный контроль» провели проверку торговой сети «Гиппо». В результате нее были установлены нарушения. В частности, в магазине, расположенном в агрогородке Сеница, продавались колбасные и кондитерские изделия, а также зелень, петрушка с истекшими сроками годности.