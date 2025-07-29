МАРТ пришел с проверкой в магазины «Гиппо» после обращений белорусов. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Сотрудники ведомства по причине обращений белорусов в проект «Народный контроль» провели проверку торговой сети «Гиппо». В результате нее были установлены нарушения. В частности, в магазине, расположенном в агрогородке Сеница, продавались колбасные и кондитерские изделия, а также зелень, петрушка с истекшими сроками годности.
В ведомстве заявили, что по указанному факты было вынесено предписание, касающееся приостановки продажи данных товаров. Кроме того, юрлицо привлекут к административной ответственности. В МАРТ добавляют: были установлены факты невыполнения обязательного перечня товаров.
«Направлены рекомендации по устранению выявленных в ходе мониторинга нарушений», — заметили в пресс-службе.
Тем временем МАРТ сказал, что Минская область чаще всего жалуется на торговлю, а Минск — на ассортимент.
Кстати, белорусский певец Александр Солодуха впервые вышел на сцену в гипсе после операции: «Играй, мужественный музыкант».
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