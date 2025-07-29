Жительница Британии придумала для мужа ежедневный тест на верность

Кроме того, Вуд запретила мужу смотреть телепередачи с участием женщин после того, как однажды увидела рекламу бритвенного станка и начала думать, что его привлекает модель, которая снималась в рекламе. Спустя год после участия в шоу супруги рассказали журналистам, что их отношения улучшились. Теперь Вуд проводит проверки на детекторе лжи реже, а её ревность, по её словам, вызвана предыдущими «травматическими» отношениями.