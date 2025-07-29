Жительница Британии придумала для мужа ежедневный тест на верность

Жительницу Великобритании Дебби Вуд в социальных сетях прозвали «самой ревнивой женщиной в мире». Причиной тому послужило её заявление в программе «Этим утром» о том, что она регулярно проводит проверку верности своего супруга. Об этом сообщило издание Mirror.
По словам Вуд, её муж проходит проверку на детекторе лжи каждый раз, когда возвращается домой. Женщина объяснила свою ревность тем, что в начале их отношений её избранник встречался с другой девушкой. Ревность Вуд стала настолько сильной, что она начала проверять банковские счета мужа и записи его телефонных разговоров.
Кроме того, Вуд запретила мужу смотреть телепередачи с участием женщин после того, как однажды увидела рекламу бритвенного станка и начала думать, что его привлекает модель, которая снималась в рекламе. Спустя год после участия в шоу супруги рассказали журналистам, что их отношения улучшились. Теперь Вуд проводит проверки на детекторе лжи реже, а её ревность, по её словам, вызвана предыдущими «травматическими» отношениями.
Ранее сообщалось, что мужчина из-за ревности избил свою бывшую девушку в воронежском Борисоглебске.