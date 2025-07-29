Не просто укус комара: опасный вирус унёс жизни двух человек в Италии

В Италии зафиксирована вспышка вируса Западного Нила, передающегося через укусы комаров. По данным Министерства здравоохранения страны, в текущем году зарегистрировано 32 случая заражения, что значительно превышает показатели прошлого года, когда было отмечено лишь 13 случаев без летальных исходов. По данным People, в 2025 году уже зафиксировано два смертельных случая — в регионах Пьемонт и Лацио.