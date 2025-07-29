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Не просто укус комара: опасный вирус унёс жизни двух человек в Италии

People: Два человека погибли после укусов комаров в Италии.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Италии зафиксирована вспышка вируса Западного Нила, передающегося через укусы комаров. По данным Министерства здравоохранения страны, в текущем году зарегистрировано 32 случая заражения, что значительно превышает показатели прошлого года, когда было отмечено лишь 13 случаев без летальных исходов. По данным People, в 2025 году уже зафиксировано два смертельных случая — в регионах Пьемонт и Лацио.

Национальный институт здравоохранения Италии сообщает, что большинство случаев зарегистрировано в регионе Лацио, преимущественно в провинции Латина. Из общего числа заражений 23 случая классифицированы как нейроинвазивные, один случай был выявлен у бессимптомного донора крови.

Вирус Западного Нила передается через укусы комаров, которые ранее питались кровью инфицированных птиц. Примерно 20% зараженных людей испытывают симптомы, схожие с гриппом, тогда как у одного из 150 инфицированных развиваются тяжелые неврологические осложнения, включая энцефалит и менингит, которые могут привести к летальному исходу.

Тем временем в китайской провинции Гуандун зафиксирована серьезная вспышка лихорадки чикунгунья. По данным Bloomberg, с начала июля в городе Фошань выявлено более 3100 случаев заболевания.