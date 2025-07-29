Вячеслав Федорищев анонсировал системное развитие общества «Знание» в Самарской области

«Для этого есть все необходимые ресурсы, и, самое главное, интерес местных жителей к проектам и мероприятиям, которые мы реализуем. Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества — будем вместе работать над масштабированием просветительской деятельности в регионе, расширением базы лекторов в муниципалитетах и привлечении к лекторской работе местных лидеров общественного мнения. Кроме того, будем работать над открытием новых региональных площадок “Знания”, которые станут точкой притяжения для молодых людей и всех тех, кто нацелен на развитие. Предстоит большая работа, и мы к этому готовы. Хочу поблагодарить Вячеслава Андреевича и правительство Самарской области за поддержку наших инициатив», — отметил Максим Древаль.