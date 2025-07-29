В Ростовской области потушили пожар на подстанции после атаки БПЛА

В Орловском районе Ростовской области потушили пожар на подстанции, вспыхнувший после атаки БПЛА в ночь на 29 июля. Об этом сообщил районный глава Юрий Харенко.
— В поселке Орловском, на тяговой подстанции РЖД, был поврежден трансформатор. В тушении задействовали шесть человек и две единицы техники. Возгорание было быстро ликвидировано. Сейчас ведутся восстановительные работы, — прокомментировал Юрий Харенко.
Чиновник отметил, что в этом случае жители близлежащих домов проявили неравнодушие и до прибытия пожарных помогали в тушении сухой растительности.
— Второй инцидент зафиксировали в Красноармейском сельском поселении, там БПЛА атаковал частный дом, а точнее, огород. Возгорание оперативно ликвидировано, — добавил Юрий Харенко.
По предварительной информации местных властей, ни в одном из происшествий пострадавших не было.
Напомним, ранее о повреждении подстанции в Орловском районе Дона сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. Также стало известно о повреждении контактной сети на сальской ж/д станции. Там в двух вагонах пассажирского поезда оказалось повреждено остекление, случилось возгорание в составе грузового поезда.
Всего в регионе ночью сбили 22 БПЛА. Атаку отразили в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.
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