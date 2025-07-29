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В Самаре восстановили движение автобусов и троллейбусов по улице Мичурина

С сегодняшнего дня, 29 июля, улица Мичурина у дома № 98Е (возле перекрестка с Луначарского) снова доступна для всех машин и общественного транспорта.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

С сегодняшнего дня, 29 июля, улица Мичурина у дома № 98Е (возле перекрестка с Луначарского) снова доступна для всех машин и общественного транспорта.

На этой неделе, с 25 по 29 июля, здесь велись работы по подключению к водопроводу. Из-за этого автобусы № 4, 22 и троллейбусы № 4, 15 ездили по другим маршрутам.

Теперь все вернулось в обычный режим — машины могут ехать как обычно, автобусы и троллейбусы ходят по своим привычным маршрутам.

Ранее мы писали о том, что в Самарской области 25 июля подросток на мотоцикле столкнулся с автобусом.

Также специалисты подсчитали, что себестоимость проезда в самарских автобусах составила 76 рублей.

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