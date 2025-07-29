«Крылья Советов» и «Сочи» интересуются защитником «Спартака» Никитой Черновым

За «красно-белых» сыграл в 80 встречах. Один раз поразил ворота соперника. Как раз огорчил волжан в ноябре 2022-го в Кубке. Также отметился тремя ассистами и девятью «горчичниками». В минувшем сезоне: поучаствовал в 11 играх (одна голевая в матче с «КС»).