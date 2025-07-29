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«Крылья Советов» и «Сочи» интересуются защитником «Спартака» Никитой Черновым

29-летний футболист до переезда в Москву провел 76 встреч за «зелено-бело-синих».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: МК.RU Самара

29-летний футболист до переезда в Москву провел 76 встреч за «зелено-бело-синих».

Никита Чернов начинал в системе столичного ЦСКА. С 2016-го по 2018 год был в арендах в калининградской «Балтике», красноярском «Енисее» и екатеринбургском «Урале». Далее пробился в первую команду «армейцев».

В июле 2019-го перешел в самарский клуб. За него выходил в 76 матчах. Забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи. Заработал 19 желтых карточек. В феврале 2022-го перебрался в московский «Спартак».

За «красно-белых» сыграл в 80 встречах. Один раз поразил ворота соперника. Как раз огорчил волжан в ноябре 2022-го в Кубке. Также отметился тремя ассистами и девятью «горчичниками». В минувшем сезоне: поучаствовал в 11 играх (одна голевая в матче с «КС»).

Контракт со «Спартаком» до конца 2026 года. Оценивается в 1,5 млн евро или 139,8 млн рублей. Об интересе к Чернову со стороны «Крыльев» и «Сочи» пишет Sport24.ru.

Недавно в самарском коллективе рассказали, почему не стали подписывать 30-летнего камерунского защитника Габи Кики.

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