Закрыта регистрация на некоторые дистанции Пермского марафона

Так, регистрация на дистанции 5 км и 1 км (дети 5−10 лет) уже закрыта. На дистанцию 10 км выкуплено 2812 слотов, остается еще 3188. На дистанцию в 21 км и на марафон в 42 км зарегистрировались 1248 и 418 человек соответственно. На эстафету Экиден еще осталось 384 свободных места.