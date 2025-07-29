Разработаны диоды нового поколения на основе оксида галлия

По словам автора проекта, аспиранта радиофизического факультета ТГУ, сотрудника лаборатории микроэлектроники мультиспектральной квантовой интроскопии Центра «ПТМ» ТГУ Никиты Яковлева, оксид галлия представляет собой четвертое поколение полупроводников, которые обладают устойчивостью к высокому напряжению, низким расходом энергии и меньшим размером. Лидером в их разработке сейчас является Китай, но в России подобные исследования тоже проводятся. РФ нацелена на технологическую независимость, потому государство активно поддерживает разработки, связанные с развитием компонентной базы.