Ракова рассказала о рекордном числе заявлений школьников в колледжи Москвы

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Более 37 тысяч столичных девятиклассников выбрали среднее профессиональное образование (СПО) для продолжения обучения — на 10 тысяч больше, чем в прошлом году, что стало рекордным показателем, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Закончился основной период приема заявлений для поступления в московские колледжи выпускников девятых классов этого года. Цифры говорят сами за себя: более 37 тысяч столичных девятиклассников выбрали колледжи для продолжения обучения. Для сравнения: в прошлом году в колледжи поступили 27 тысяч московских выпускников 9-х классов. Таким образом, в этом году число абитуриентов выросло почти на 40%. Это рекордный показатель за последние годы», — рассказала Ракова.
Она отметила, что в этом году интерес к СПО проявили и десятиклассники: 1,5 тысячи учащихся, окончивших 10-й класс приняли решение поступить в колледж. Основной этап приемной кампании завершен, однако срок подачи заявлений для московских школьников продлен до начала осени.
«Очень важно, что в этом году каждый выпускник московской школы имеет возможность не только получить бесплатное место в колледже столицы, но и место, которое соответствует его интересам. Мы обязательно обеспечим всех ребят возможностью учиться по тем специальностям или направлениям, которые действительно для них близки», — подчеркнула заммэра.
Ракова уточнила, что самой популярной среди абитуриентов колледжей стала специальность программиста. На втором месте — медсестры, а замыкает тройку лидеров профессия педагога начальных классов. Выпускники девятых классов также выбрали направления, связанные с авиационной промышленностью. Спросом пользуется и профессия специалиста службы безопасности и полицейского, популярны и направления в гостинично-туристическом секторе.