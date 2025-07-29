Ракова рассказала о рекордном числе заявлений школьников в колледжи Москвы

«Закончился основной период приема заявлений для поступления в московские колледжи выпускников девятых классов этого года. Цифры говорят сами за себя: более 37 тысяч столичных девятиклассников выбрали колледжи для продолжения обучения. Для сравнения: в прошлом году в колледжи поступили 27 тысяч московских выпускников 9-х классов. Таким образом, в этом году число абитуриентов выросло почти на 40%. Это рекордный показатель за последние годы», — рассказала Ракова.