На Байкале зафиксировали новый мировой рекорд

Паллер подчеркнул, что пловцы родом из различных городов России, в том числе Омск, Москва, Благовещенск, Владивосток, Геленджик, Иркутск, Архангельск. Общее время заплыва составило 193 часа 25 минут. Посвятили рекорд мира 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.